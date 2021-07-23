MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 23 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 23 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23.07.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 23 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedbir çağrısı yaparak, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 23 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre  son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. 

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedbir çağrısı yaparak, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 23 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 214 bin 196 olarak açıklarken, 9 bin 586 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 52 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 093 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 23 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi