Son dakika haberi: 23 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 23 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİR ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tedbir çağrısı yaparak, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" ifadelerini kullandı









22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 214 bin 196 olarak açıklarken, 9 bin 586 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 52 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 093 olarak açıklanmıştı.









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