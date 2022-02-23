Son dakika haberi: 23 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 test yapılırken 86 bin 600 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 268 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan covid-19'a yakalanıp iyileşen sayısı 95 bin 526 oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,00, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,88 olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 145 milyon 243 bin 896'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

22 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 463 bin 335 olarak açıklarken, 86 bin 70 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 271 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 98 bin 199 olarak açıklanmıştı.