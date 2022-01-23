Son dakika haberi: 23 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN YARI YIL TATİLİ UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.











22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 417 bin 161 olarak açıklarken, 72 bin 856 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 184 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 89 bin 926 olarak açıklanmıştı.



