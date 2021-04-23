Son dakika haberi: 23 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 23 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre, 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 475 oldu, 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.





22 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 312 bin 109 olarak açıklarken, 54 bin 791 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 354 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 65 bin 593 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 909 bin 935 olarak açıklamıştı.









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