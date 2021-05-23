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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 23 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 23.05.2021 - 19:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 23 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 23 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.

 Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı

Son dakika haberi: 23 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 658 olarak açıklarken, 8 bin 697 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 231 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 14 bin 472 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 013 bin 111 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 23 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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