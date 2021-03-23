Son dakika haberi: 23 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 23 Mart koronavirüs verilerini paylaştı.





22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 201 bin 215 olarak açıklarken, 22 bin 216 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 117 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 19 bin 494 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 844 bin 687 olarak açıklamıştı.

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