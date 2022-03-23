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Son dakika haberi: 23 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Vefat
Son dakika haberi: 23 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 test yapılırken 17 bin 161 vaka belirlendi. Koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı ise 84 oldu. Öte yandan tablodaki iyi gidişatın devam ettiği görüldü.

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Sağlık Bakanlığı, 23  Mart corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 test yapılırken 17 bin 161 vaka tespit edildi. Koronavirüsten 84 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 20 bin 309 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 146 milyon 618 bin 996'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 23 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

22 MART TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre; test sayısı 296 bin 866 olurken vaka sayısı 17 bin 426 açıklanmıştı. Koronavirüsten 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi: 23 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Vefat

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