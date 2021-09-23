Son dakika haberi: 23 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 test yapılırken 27 bin 844 vaka belirlendi. Koronavirüsten 217 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanan 21 bin 267 kişi taburcu oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN BİR ÇAĞRI DAHA

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Vaka sayılarına dikkat çeken Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.

22 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 655 olarak açıklarken, 28 bin 168 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 242 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 96 olarak açıklanmıştı.