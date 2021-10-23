Son dakika haberi: 23 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte alarm veren 10 şehir Bakan Koca son durumu paylaştıİşte alarm veren 10 şehir! Bakan Koca son durumu paylaştı#KORONAVİRÜS
Fenerbahçede şaşırtan Pelkas gerçeği Herkes Mesutu konuşurken...Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas gerçeği! Herkes Mesut'u konuşurken...#Dimitris Pelkas
Otomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz Yapılmışı varOtomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz? Yapılmışı var!#Yayalaştırma
Bakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19da son döneme ait çarpıcı verilerBakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19'da son döneme ait çarpıcı veriler#Koronavirüs
‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: İstenmeyen adam ilan edilecekler‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem ettiÜnlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem etti!#Kemal Kuruçay
Canlı | İzmirde tempo yüksekCanlı | İzmir'de tempo yüksek!#Süper Lig
Psikologdan korkunç itiraf Pişkinliği pes dedirtti: Umrumda değilPsikologdan korkunç itiraf! Pişkinliği pes dedirtti: 'Umrumda değil'#Psikolog
Ve sır perdesi aralanıyor Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacakVe sır perdesi aralanıyor! Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacak#John F. Kennedy
Dünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme Korkunç iddia gerçek çıktıDünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme! Korkunç iddia gerçek çıktı#Alec Baldwin
Yarına dikkat Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardıYarına dikkat! Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardı#Meteoroloji
Halyna Hutchinsin öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmişHalyna Hutchins'in öldüğü set kazasıyla ilgili çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmiş#Hannah Gutierrez Reed
Mesut Özilin menajerinden ayrılık açıklamasıMesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması#Fenerbahçe
Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti 13 yaşında cinsel istismara uğradım...Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti! '13 yaşında cinsel istismara uğradım...'#Patrice Evra
Hain plan mavi valizden çıktı El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...Hain plan mavi valizden çıktı! El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...#FETÖ
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 23 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, vakalarda son döneme ait verileri paylaşarak, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 23 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 663 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,40, birinci dozda 88,84 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 123 bin 898 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakalarda son döneme ait verileri paylaşarak, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 23 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 363 bin 553 olarak açıklarken, 28 bin 192 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 228 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 302 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 23 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi