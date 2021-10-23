Son dakika haberi: 23 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 23 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 663 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,40, birinci dozda 88,84 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 123 bin 898 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



BAKAN KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakalarda son döneme ait verileri paylaşarak, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" ifadelerini kullandı.





22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 363 bin 553 olarak açıklarken, 28 bin 192 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 228 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 302 olarak açıklanmıştı.



