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Son dakika haberi: 23 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Vaka
Son dakika haberi: 23 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. Dün seri üretime geçen yerli aşı Turkovac'a dikkat çeken Bakan Koca, "Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 test yapılırken 18 bin 771 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 168 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 21 bin 605 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,43 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC MESAJI

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: 23 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

22 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 352 bin 438 olarak açıklarken, 19 bin 95 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 179 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 816 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 23 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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