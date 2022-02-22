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Son dakika haberi: 22 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 22 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ 65 YAŞ ÜSTÜNDEN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 22 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 461 bin 513 olarak açıklarken, 85 bin 026 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 268 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 94 bin 402 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 22 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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