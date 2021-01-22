Son dakika haberi: 22 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Ağır hasta sayısı 2 bin 3 oldu, 6 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 296 bin 50'ye yükseldi. 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 test yapılırken 6 bin 435 vaka sayısı açıklandı. Koronavirüsten 159 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olan hastaların sayısı ise 5 bin 932 olarak belirlendi.

Öte yandan Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 237 bin 328 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.







