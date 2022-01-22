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Son dakika haberi: 22 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: VAKALARIN YARISI İSTANBUL'DA TESPİT EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vakaların yarısının İstanbul'da bulunduğunu belirterek, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 22 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 416 bin 453 olarak açıklarken, 72 bin 555 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 181 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 87 bin 192 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 22 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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