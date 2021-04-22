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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 22 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler
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Haber Giriş: 22.04.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 22 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi. Tabloda vaka sayısı tekrardan 50 bin seviyelerine gerilerken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısındaki artış dikkat çekti.

Koronavirüste (corona virüsü) vakalarda toparlama sinyali... Sağlık Bakanlığı'nın 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 312 bin 109 test yapılırken 54 bin 791 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 3 bin 128 oldu. Koronavirüsten maalesef 354 vatandaşımızı kaybettik.

Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısında ciddi bir artış belirlendi. Dünkü tabloda 52 bin seviyesinde olan iyileşen sayısı bugün 65 bin seviyesine yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Son dakika haberi: 22 Nisan korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

21 NİSAN KORONA TABLOSU

Son dakika haberi: 22 Nisan korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

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