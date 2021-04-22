Son dakika haberi: 22 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Koronavirüste (corona virüsü) vakalarda toparlama sinyali... Sağlık Bakanlığı'nın 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 312 bin 109 test yapılırken 54 bin 791 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 3 bin 128 oldu. Koronavirüsten maalesef 354 vatandaşımızı kaybettik.

Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısında ciddi bir artış belirlendi. Dünkü tabloda 52 bin seviyesinde olan iyileşen sayısı bugün 65 bin seviyesine yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

21 NİSAN KORONA TABLOSU

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