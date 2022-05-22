Son dakika haberi: 22 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 118 bin 852 test yapılırken 905 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı bin 19 oldu.

MASKESİZ YOLCULUĞUN HARİTASI BELLİ OLDU

Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 678 bin 580'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

21 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 138 bin 386 olarak açıklarken, bin 264 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 3 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 219 olarak açıklanmıştı.