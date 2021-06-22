Son dakika haberi: 22 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte bugünkü son durum

Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.









21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 221 bin 052 olarak açıklarken, 5 bin 294 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 51 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 5 bin 093 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 237 bin 731 olarak açıklamıştı.









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