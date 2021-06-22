Son dakika haberi: 22 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte bugünkü son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. 1 Temmuz itibarıyla Türkiye normalleşmeye hazırlanırken, açıklanan tabloda olumlu gidişat devam ediyor. Son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.
21 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 221 bin 052 olarak açıklarken, 5 bin 294 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 51 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 5 bin 093 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 237 bin 731 olarak açıklamıştı.