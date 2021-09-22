Son dakika haberi: 22 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 test yapılırken 28 bin 168 vaka belirlendi. Koronavirüsten 242 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 23 bin 96 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 426 bin 502 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

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BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Günlük tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.

3 İL DAHA TURUNCU KATEGORİDE



Yeni aşılama risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Hakkari, Van ve Bayburt turuncu kategoriye yükseldi.

22 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 354 bin 854 olarak açıklarken, 29 bin 338 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 260 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 361 olarak açıklanmıştı.