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Son dakika haberi: 22 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 0-19 yaş arasındaki vaka oranlarını açıklayarak, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 22 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,27, birinci dozda 88,79 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 232 bin 925 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA 0-19 YAŞ ARASINDA VAKA VERİLERİNİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 0-19 yaş arasındaki vaka oranlarını açıklayarak, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 22 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 21 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 362 bin 213 olarak açıklarken, 28 bin 465 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 198 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 160 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 22 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Tablo

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