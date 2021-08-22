MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 22 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 22 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 22.08.2021 - 20:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 22 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarına dikkat çekerek, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 22 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 265 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 263 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,55 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 760 bin 525'e yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 317 bin 175 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

HAFTA SONU VAKA SAYILARI DÜŞMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka saylarına dikkat çekerek, "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 22 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 21 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 282 bin 857 olarak açıklarken, 19 bin 351 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 232 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 163 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 22 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi