Son dakika haberi: 21 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 test yapılırken 8 bin 151 vaka belirlendi. Maalesef koronavirüsten 59 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan koronavirüse yakalanıp taburcu olanların sayısı ise 4 bin 946'ya yükseldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artan vakalara dikkat çekerek aşı çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, 21 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." notunu düştü.
20 TEMMUZ KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 198 bin 537 açıklarken 8 bin 780 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 46 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 olmuştu.