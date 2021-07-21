Son dakika haberi: 21 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 21 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." notunu düştü.

20 TEMMUZ KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 198 bin 537 açıklarken 8 bin 780 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 46 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 olmuştu.

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