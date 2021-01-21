Son dakika haberi: 21 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi. 165 bin 109 test yapılırken toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559 oldu. Taburcu olan hasta sayısı ise 6 bin 113 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 test yapılırken 6 bin 435 vaka sayısı açıklandı. Koronavirüsten 159 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olan hastaların sayısı ise 5 bin 932 olarak belirlendi.
Öte yandan Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 237 bin 328 oldu.
Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.
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