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Son dakika haberi: 21 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 21 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, maske kullanımı uyarısı yaparak, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 416 bin 453 testte 72 bin 555 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 192 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,36, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,17 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 325 bin 861, 2’nci dozda 52 milyon 244 bin 190 ve 3’üncü dozda 24 milyon 145 bin 712 olmak üzere toplam 140 milyon 556 bin 373 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN MASKE UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maske kullanımı uyarısı yaparak, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 21 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 414 bin 312 olarak açıklarken, 71 bin 843 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 166 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 85 bin 948 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 21 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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