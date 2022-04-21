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Son dakika haberi: 21 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs#Vaka
Son dakika haberi: 21 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte test sayısı 153 bin 733 olurken, 3 bin 364 vaka tespit edildi. Koronavirüsten 17 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 18 bin 964 oldu. Ayrıca toplumsal bağışıklığın güçlenmesiyle vaka ve vefatlardaki düşüş, hız kazandı.

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Sağlık Bakanlığı, 21 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi ise hayatını kaybetti 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 402 bin 858'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 21 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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20 NİSAN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 158 bin 523 olarak açıklarken, 3 bin 668 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 18 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 17 bin 857 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 21 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs#Vaka

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