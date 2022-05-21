Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 21 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Covid-19#Corona
Son dakika haberi: 21 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 138 bin 386 test yapıldı, bin 264 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 3 olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 386 Covid-19 testi yapılırken bin 264 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 219 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 677 bin 323'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haberin Devamı

Son dakika haberi: 21 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere tepki: Sen kim Abdülhamide saygısızlık kimSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kimHaberi görüntüle

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 129 bin 945 olarak açıklarken, bin 017 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 148 olarak açıklanmıştı. 

Son dakika haberi: 21 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Gözden Kaçmasın

AKINCI TİHAdan tarihi yolculuk: Üç ülkeyi geçerek Azerbaycana indiAKINCI TİHA'dan tarihi yolculuk: Üç ülkeyi geçerek Azerbaycan'a indiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Covid-19#Corona

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod