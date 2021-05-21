Son dakika haberi: 21 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, 21 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı
20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 219 bin 192 olarak açıklarken, 9 bin 385 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 207 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 9 bin 271 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 989 bin 787 olarak açıklamıştı.
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