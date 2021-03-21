Son dakika haberi: 21 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 21 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.





20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 190 bin 129 olarak açıklarken, 21 bin 061 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 95 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 18 bin 815 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 807 bin 572 olarak açıklamıştı.









Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara