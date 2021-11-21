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Son dakika haberi: 21 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 21 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı kararsızlarına hatırlatmada bulunarak, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 21 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi. 

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AŞI KARARSIZLARINA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı kararsızlarına hatırlatmada bulunarak, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 21 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 352 bin 335 olarak açıklarken, 23 bin 347 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 201 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 163 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 21 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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