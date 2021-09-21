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Son dakika haberi: 21 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 21 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sosyal ortam uyarısı yaparak, Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 21 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.  

BAKAN KOCA'DAN SOSYAL ORTAM UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal ortam uyarısı yaparak, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 21 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 346 bin 435 olarak açıklarken, 27 bin 688 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 231 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 27 bin 949 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 21 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo