Son dakika haberi: 21 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 21 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA: SALGINDA MÜCADELE ÜSTÜNLÜK ELDE ETMEYE BAŞLADIK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadelede üstünlük sağlandığını belirterek, aşı ve tedbir çağrısını yineledi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadelerini kullandı.











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20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 253 olarak açıklarken, 18 bin 762 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 176 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 497 olarak açıklanmıştı.



