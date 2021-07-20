Son dakika haberi: 20 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,06 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 150 bin 917 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si birinci doz, 21 milyon 139 bin 283'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.



BAKAN KOCA'DAN BAYRAM UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram uyarısı yaparak, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir" ifadelerini kullandı









19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 226 bin 513 olarak açıklarken, 7 bin 667 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 4 bin 152 olarak açıklanmıştı.









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