Son dakika haberi: 20 Ocak corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 test yapılırken 71 bin 843 vaka tespit edildi. Koronavirüsten maalesef 166 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 85 bin 948 oldu.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı." çağrısında bulundu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,13, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,34 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 140 milyon 311 bin 232'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

19 OCAK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 412 bin 31 olarak açıklarken, 72 bin 615 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 176 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 84 bin 426 olarak açıklanmıştı.