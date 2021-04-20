Son dakika haberi: 20 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Koronavirüste (corona virüsü) karamsar tablo devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 20 Nisan verilerine göre 322 bin test yapılırken 61 bin 28 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Koronavirüsten 346 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55 bin 592 olarak belirlendi.

19 NİSAN TABLOSU

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