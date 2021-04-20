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Son dakika haberi: 20 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi. Dünkü tabloya göre vaka sayısının tekrar 60 binin üstüne çıkması dikkat çekti. Ayrıca koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 55 bine yükseldi.
Koronavirüste (corona virüsü) karamsar tablo devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 20 Nisan verilerine göre 322 bin test yapılırken 61 bin 28 vaka belirlendi.
Hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Koronavirüsten 346 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55 bin 592 olarak belirlendi.
19 NİSAN TABLOSU
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