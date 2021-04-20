Son dakika haberi: 20 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi. Dünkü tabloya göre vaka sayısının tekrar 60 binin üstüne çıkması dikkat çekti. Ayrıca bugün koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 55 bine yükseldi.
Son dakika.. Koronavirüs (corona virüsü) için karamsar tablo devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 20 Nisan verilerine göre 322 bin test yapılırken 61 bin 28 vaka belirlendi.
Bugünkü 20 Nisan Türkiye korona tablosu'na göre Hasta sayısı 2 bin 895 oldu. Koronavirüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55 bin 592 olarak belirlendi.
HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 318 bin 869 olarak açıklarken, 55 bin 149 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 341 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 48 bin 947 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 736 bin 537 olarak açıklamıştı.
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