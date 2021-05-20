Son dakika haberi: 20 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası günlük vaka sayısının uzun bir aradan sonra 10 binin altına düştüğünü açıkladı. Bakan Koca'nın konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 test yapılırken 9 bin 385 vaka belirlendi. Koronavirüsten 207 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 9 bin 271 oldu.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Bakan Koca'nın kamera karşısına geçtikleri Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'de 20 Mayıs'a ait günlük koronavirüs tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın 20 Mayıs verilerine göre 219 bin 192 test yapılırken vaka sayısında 10 binin altı görüldü, 9 bin 385 vaka belirlendi. Hasta sayısı ise 856 oldu.
Koronavirüsten maalesef 207 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 271'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 218 bin 683 test yapılırken 11 bin 553 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 233 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 9 bin 271 olarak kayde geçmişti.
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