Son dakika haberi: 20 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Bakan Koca'nın kamera karşısına geçtikleri Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'de 20 Mayıs'a ait günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 20 Mayıs verilerine göre 219 bin 192 test yapılırken vaka sayısında 10 binin altı görüldü, 9 bin 385 vaka belirlendi. Hasta sayısı ise 856 oldu.

Koronavirüsten maalesef 207 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 271'e yükseldi.



Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 218 bin 683 test yapılırken 11 bin 553 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 233 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 9 bin 271 olarak kayde geçmişti.

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