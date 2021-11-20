Son dakika haberi: 20 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 20 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 352 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 163 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,26 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 272 bin 284 doza yükseldi.



18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.





Gözden Kaçmasın Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti Haberi Görüntüle





BAKAN KOCA'DA AŞI ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısı yaparak, "İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı.





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19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 563 olarak açıklarken, 23 bin 810 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 218 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 28 bin 749 olarak açıklanmıştı.



