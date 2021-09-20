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Son dakika haberi: 20 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 20 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca'nın geçen hafta duyurduğu yeni koronavirüs tablosu bugün açıklandı. Tabloda düşük riskli kategorideki illerin sınıflandırıldığı 'mavi' renkte, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı, 20 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.  

BAKAN KOCA GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU! İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.

YENİ TABLODA 7 İL MAVİ OLDU

Düşük riskli kategorideki illerin sınıflandırıldığı 'mavi' renkte, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu yer aldı.

ÜÇ BÜYÜK İL

Aşılama risk haritasında 2. doz yapanların oranı, İstanbul'da %64.9 (turuncu), Ankara %71.3 (sarı), İzmir %73.7(sarı) oldu.

DOĞU İLLERİ KIPKIRMIZI!

Türkiye'nin güneydoğusunda ise yüksek risk dikkat çekiyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır yüksek riskli kentlerin yer aldığı 'kırmızı' kategoride bulunuyor.

Son dakika haberi: 20 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 338 bin 873 olarak açıklarken, 26 bin 398 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 213 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 27 bin 160 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 20 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo