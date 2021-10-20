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Son dakika haberi: 20 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Vefat
Son dakika haberi: 20 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'da son gelişmelerin yer aldığı haritayı yayınlamadan önce Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. "Aşı konusundaki çağrılarıma kulak verin" diyen Koca, ilk olarak vefat sayısını duyurdu. Sonrasında Günlük Covid-19 haritasını paylaşan Koca, Türkiye'nin nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında yer aldığını aktararak "Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz?" sorusunu sordu. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı, 20 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 test yapılırken 29 bin 760 vaka belirlendi. Koronavirüsten 214 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 803 oldu.

"ÇAĞRIMA KULAK VERİN"

Günlük tabloyu paylaşmadan önce vefat sayısını açıklayıp çağrıda bulunan Bakan Koca, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." ifadelerini kullandı.

"NEREDE HATA YAPIYORUZ?"

Daha sonra Günlük Covid-19 haritasını paylaşan Bakan Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." notunu düştü.

AŞILAMADA SON DURUM

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 20 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

19 EKİM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 360 bin 849 olarak açıklarken, 30 bin 862 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 223 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 27 bin 352 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 20 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

 

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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Vefat

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