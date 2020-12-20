Son dakika haberi: 20 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, tedbirlerin ve kısıtlamaların netice verdiğini belirterek, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Aralık Korona tablosu açıklandı. Bugünkü koronavirüs vaka sayısı 22.195'dir. Sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 18 aralık korona tablosu paylaşıldı. Bugünkü corona virüsü (koronavirüs) test sayısı 205.809 olurken vaka sayısı 26.410'dur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.



KOCA'DAN EVDE BULAŞ UYARISI



Bakan Koca, tedbirlerin sonuç vermeye başladığını fakat evde bulaş oranının yükseldiğini belirterek, "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim" ifadelerini kullandı







