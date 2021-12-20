Son dakika haberi: 20 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 20 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu çağrısı yaparak, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR" ifadelerini kullandı.











19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 349 bin 193 olarak açıklarken, 16 bin 910 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 171 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 858 olarak açıklanmıştı.



