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Son dakika haberi: 2 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Corona
Son dakika haberi: 2 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 test yapılırken 110 bin 682 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 217 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu. Vakaların Omicron varyantının etkisiyle 100 binin üzerine çıktığına dikkat çeken Bakan Koca, "100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." çağrısında bulundu. Öte yandan vakalarda rekor kırılırken, koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı tekrardan 200'ün üzerine çıktı.

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Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." ifadelerine yer verdi.

VAKALARDA BİR REKOR DAHA

Omicron varyantının etkisiyle Türkiye'de 110 bin 682 vaka ile zirve görüldü. Ayrıca vefatlar 1 hafta sonra tekrardan 200'ün üzerine çıktı.

AŞILAMADA SON DURUM

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,56 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 142 milyon 348 bin 958'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 2 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

1 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 452 bin 173 olarak açıklarken, 102 bin 601 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 198 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 87 bin 562 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 2 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Corona

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