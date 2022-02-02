Son dakika haberi: 2 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." ifadelerine yer verdi.

VAKALARDA BİR REKOR DAHA



Omicron varyantının etkisiyle Türkiye'de 110 bin 682 vaka ile zirve görüldü. Ayrıca vefatlar 1 hafta sonra tekrardan 200'ün üzerine çıktı.

AŞILAMADA SON DURUM

Haberin Devamı

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,56 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 142 milyon 348 bin 958'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

1 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 452 bin 173 olarak açıklarken, 102 bin 601 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 198 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 87 bin 562 olarak açıklanmıştı.