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Son dakika haberi: 2 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Omicron#Koronavirüs#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların risk altında olduğunu belirterek, "60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 2 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 362 bin 836 testte 33 bin 520 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 129 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 161 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,73, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,19 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 936 bin 303, 2’nci dozda 51 milyon 638 bin 889 ve 3’üncü dozda 19 milyon 356 bin 996 olmak üzere toplam 132 milyon 215 bin 15 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

60 YAŞ ÜZERİ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSK ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların risk altında olduğunu belirterek, "60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın %87,2’si vakaların %16,8’i arasından oldu. Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır. Mutlaka" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 2 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 369 bin 027 olarak açıklarken, 36 bin 731 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 145 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 325 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 2 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Omicron#Koronavirüs#Tablo

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