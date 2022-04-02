Son dakika haberi: 2 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 242 bin 186 test yapılırken, 11 bin 783 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 41 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 13 bin 421 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 64 bin 641'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 265 bin 362 olarak açıklarken, 13 bin 367 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 45 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 858 olarak açıklanmıştı.