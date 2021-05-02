Son dakika haberi: 2 Mayıs korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.





1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs koronavirüs tablosundaki test sayısını 242 bin 194 olarak açıklarken, 28 bin 817 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 373 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 81 bin 302 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 405 bin 199 olarak açıklamıştı.











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