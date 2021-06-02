Son dakika haberi: 2 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Yeni normalleşme sürecinin ikinci gününde 224 bin 150 test yapılırken 7 bin 181 vaka belirlendi. Hasta sayısı 586 oldu. Koronavirüsten 112 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 7 bin 372'ye yükseldi.
Koronavirüste (corona virüsü) iyileşme süreci devam ediyor...
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.
HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6.9, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
1 HAZİRAN KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dünkü verilere göre 223 bin 482 test yapılırken 7 bin 112 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 129 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 9 bin 457 olarak açıklanmıştı
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