Son dakika haberi: 2 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) iyileşme süreci devam ediyor...

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6.9, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

1 HAZİRAN KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan dünkü verilere göre 223 bin 482 test yapılırken 7 bin 112 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 129 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 9 bin 457 olarak açıklanmıştı

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