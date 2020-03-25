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Haber Giriş: 25.03.2020 - 06:42,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi... Tahliye işlemleri tamamlandı

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Son dakika haberi: 2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi... Tahliye işlemleri tamamlandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şunları söyledi:

"Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir.

Öğrencilerimizin ulaşımları, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızın koordinasyonunda THY ile sağlanmıştır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir."

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