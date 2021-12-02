Son dakika haberi: 2 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 test yapılırken 21 bin 747 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 192 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 22 bin 284 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 120 milyon 642 bin 853'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." paylaşımında bulundu.