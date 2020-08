Son dakika haberi: 2 Ağustos korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Bakan Koca, 2 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu.



'KAYGI VERİCİ'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 1 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.



'TEDBİRE İHTİYAÇ VAR'



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Bakan Koca, 31 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 230 bin 873, can kaybı 5 bin 691 oldu.



Sağlık Bakanı Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirleri; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır olarak açıkladı. Bakan Koca ayrıca, ''27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.'' ifadelerinde bulundu.



KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 236 test yapıldı, 967 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 982 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 754 bin 331, toplam vaka sayısı 229 bin 891, toplam vefat sayısı 5 bin 674, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.3, ağır hasta sayısı 561, toplam iyileşen hasta sayısı 213 bin 539 oldu.

'YENİ HASTA SAYIMIZ GİDEREK ARTIYOR'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43.000'i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadelerine yer verdi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, 996 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, toplam vaka sayısı 228 bin 924, toplam vefat sayısı 5 bin 659, hastalarda zatürre oranı yüzde 9.4, ağır hasta sayısı 542, toplam iyileşen hasta sayısı 212 bin 557 oldu.

'TABLODA, AĞIR HASTA SAYISI VE ZATÜRRE ORANI VERİLECEK'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranı gösterilecek" ifadelerine yer verdi. 28 TEMMUZ VERİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİ



Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; 28 Temmuz'da 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1092 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, toplam vaka sayısı 227 bin 982, toplam vefat sayısı 5 bin 645, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1280, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı 211 bin 561 oldu.

'30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var." değerlendirmesinde bulundu.