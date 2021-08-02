Son dakika haberi: 2 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 02 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞ HIZI AZALMA EĞİLİMİNDE



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun" ifadelerini kullandı.



İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ



Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Amasya, Eskişehir, Aydın'dan sonra İzmir ve Tekirdağ da yüzde 75'in üzerinde aşılama oranıyla maviye döndü.









01 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 01 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 251 bin 224 olarak açıklarken, 20 bin 890 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 96 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 539 olarak açıklanmıştı.









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