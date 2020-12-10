Son dakika haberi... 190 işçi zehirlenmişti! Harekete geçildi

Maltepe ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P. gözaltına alındı.



190 işçinin zehirlenmesine neden olan yemek firmasının yetkilisi E.A. ile gıda mühendisi S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 2 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.