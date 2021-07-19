Son dakika haberi: 19 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 19 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN VAKA UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" ifadelerini kullandı









18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 233 bin 946 olarak açıklarken, 7 bin 680 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 66 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 olarak açıklanmıştı.









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